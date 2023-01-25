السعودية اليوم / اليونسيف تحذرمن وجود 7 ملايين طفل سوداني لايتلقون التعليم بشكل منتظم



الخرطوم 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من انقطاع أو عدم تلقي سبعة ملايين طفل سوداني تعليما بشكل منتظم حاليا.

وشددت المنظمة في بيان اليوم، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة التعليم والصحة والتغذية والتأكد على أن الأطفال البالغ عددهم إثنا عشر مليونا ليست لديهم أضطرابات أو مشاكل في التعلم .

كما طالبت اليونيسف، الدول المانحة بتقديم الدعم الأزم لحماية الأطفال ودعمهم في مجالات التعليم، محذرة في الوقت ذاته من تعرض الرّضع لسوء التغذية بسبب الإضطرابات التي تشهدها مناطق عدة من السودان والأحوال الاقتصادية المتراجعة، علاوة على تفاقم الأزمة السياسية .

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16:14ت م

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