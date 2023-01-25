السعودية اليوم / الجزائر تدين بشدة تمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي الهولندية



الجزائر 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023م واس

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لمحاولة المساس بالمقدسات الإسلامية على إثر حادثة تمزيق نسخة من المصحف الشريف بمدينة لاهاي الهولندية .

وجددت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم، استنكارها أمام تكرار هذه الأفعال الاستفزازية ذات التداعيات الوخيمة على السلم المجتمعي .

ودعت الجزائر حكومات الدول المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لمنع وردع المساس بالمقدسات الدينية ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على إعلاء قيم التسامح والعيش معا .

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16:12ت م

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