السعودية اليوم / رئيس جامعة الإمام يلتقي بوفد السفارة الفلبينية



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

التقى معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مقر الجامعة اليوم, وفد السفارة الفلبينية برئاسة القائم بالأعمال روميل روماتو ، ونائب القنصل باولو زوريتا.

وأكد معاليه أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل مجالات التعاون المشتركة بين المملكة والفلبين في العديد من الجوانب التعليمية والثقافية والعلمية، وتعزيز الفرص والشراكات العلمية ، وتبادل التجارب والتعاون والمعارف ذات الاهتمام المشترك ، التي تسهم في تطوير الخبرات الأكاديمية بين البلدين.

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16:11ت م

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