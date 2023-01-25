السعودية اليوم / اتفاقية لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في قيادة الحافلات بين الهيئة العامة للنقل وسابتكو



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

وقعت الهيئة العامة للنقل بمقرها الرئيس في الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة سابتكو؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك لتمكين الكوادر الوطنية، ودعم مبادرات التوطين في مهنة قائد حافلة، حيث مثّل الهيئة وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق، فيما مثل الشركة الرئيس التنفيذي للنقل العام تركي بن إبراهيم الصبيحي.

وتأتي الاتفاقيات استكمالاً للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة، حيث تهدف مبادرات التوطين في الهيئة العامة للنقل إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تحفيز عمل السعوديين في المهن المستهدفة، وذلك لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

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16:10ت م

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