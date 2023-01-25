السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزيرة التعليم العالي الغيني



جدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أمس، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية غينيا الدكتورة دياكا سديبي، والوفد المرافق لها.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والجامعي بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية غينيا.

وشدد طه على أهمية تمكين الشباب من الاستفادة من التعليم العالي الذي من شأنه أن يُحدث نقلة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

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15:57ت م

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