كيف تحمي بشرتك من التلف | نصائح للعناية ببشرتك

هل كنت تعلم بأن منتجات العناية بالبشرة المناسبة للآخرين قد لا تكون مناسبة لبشرتك؟

من المهم أن تعرف نوع بشرتك واحتياجاتها أولاً قبل اختيار المنتج، لذلك قم بمراجعة عيادة الجلدية وقم بإجراء فحص البشرة لتحديد نوع بشرتك والمشاكل التي تعاني منها من خلال فحص نسيج ومظهر البشرة، أصبحت مهمة إيجاد وشراء المنتج الأفضل لك أكثر سهولةً وتوفيراً عند الشراء من متجر نـون عبر كوبون خصم نون، من خلال قراءة وصف المنتج الموجود أمامك على الشاشة.

روتين عناية يومي لبشرتك

من المهم وضع روتين مناسب للعناية ببشرتك يبدأ بالمحافظة على النظافة، قم بغسل الوجه باستمرار باستخدام صابونة خالية من العطور والمواد الضارة، لأن البشرة النظيفة أقل عرضة للحساسية وحب الشباب، بالإضافة لعدم الخروج من المنزل دون وضع واقي الشمس الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة وتقلبات الجو التي تسبب التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، دلل نفسك وقم باقتناء مستحضرات العناية بالبشرة من متجر كارفور مصر، واستغل كود خصم كارفور للحصول على سعر أفضل، مع الاستمرار في روتين العناية بشكل يومي؛ لضمان الحصول على بشرة صحيه و خاليه من العيوب.

أسباب مشاكل البشرة وعلاجها

يشكو البعض من مشاكل البشرة رغم التزامهم باستخدام مستحضرات العناية المناسبة ببشرتهم، ويعود ذلك لأسباب عدة إليكم أهمها:

عدم تغيير أغطية السرير والمخدات بشكل مستمر، يؤدي ذلك لحدوث مشاكل البشرة بسبب تراكم خلايا الجلد الميتة و وجود البكتيريا وبق الفراش الذي لا يمكن التخلص منه إلا بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.

استخدام المكياج دون الانتباه لفترة الصلاحية المدونة على العبوة، ومشاركة المكياج الخاص بك مع الاخرين وهذا أمر ممنوع نهائياً.

المحافظة على نظافة أدوات وضع المكياج وتغييرها باستمرار، قم بشرائها بأفضل سعر من متجر جوميا عبر برومو كود جوميا.

نظام غذائي صحي لبشرة أفضل

قم بوضع نظام غذائي متوازن من جميع العناصر الغذائية (بروتينات, كربوهيدرات, دهون, معادن, ماء)، تحتاج البشرة للكثير من الماء للتخلص من السموم والشوائب الموجودة فيها، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالألياف مثل الموز والمكسرات الصحية والأفوكادو والحبوب الكاملة، كما أن الأسماك الدهنية لها تأثير كبير في نضارة البشرة مثل سمك السلمون، وتشير الأبحاث إلى أهمية الحمضيات نظرًا لاحتوائها على فيتامين C الذي يحمي البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم السن.

لا يمكنك قياس فعالية المنتج إلا إذا تم استخدامه على البشرة المناسبة، حيث تصنف البشرة إلى عدة أنواع، ألا وهي:

البشرة الطبيعية وتتميز بالقوام المتوازن بلا عيوب أو حساسية وهي الأقرب للبشرة الصحية.

بينما يكون للبشرة الدهنية لمعان دهني مع وجود المسام وقد تكون معرضة أكثر لحب الشباب والرؤوس السوداء.

يشعر أصحاب البشرة الجافة بالشد وعدم المرونة في البشرة وذلك بسبب نقص الدهون التي تحتاجها البشرة للاحتفاظ بالرطوبة لحمايتها من تقلبات الجو، لذلك هم بحاجة للترطيب وشرب السوائل بشكل مستمر، حيث تعاني النساء من البشرة أكثر من الرجال.

ستدمج البشرة المختلطة خصائص كل من البشرة الدهنية والجافة في مناطق مختلفة من الوجه.

يشعر أصحاب البشرة الحساسة بالحرق أو اللدغ عند وضع منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على عطور ومواد غير مناسبة.

تعتقد بأن مهمة البحث عن المنتج المناسب لبشرتك مهمة شاقة، إلا أنك بعد تحديد نوع بشرتك ستتمكن من إنجاز هذه المهمة بنجاح، لذلك قم بقراءة الوصف والتعليمات المدونة على كل منتج قبل شرائه، للتأكد من أنه لا يحتوي على مواد ضارة وغير مناسبة أو من المحتمل أن تسبب تهيجاً لبشرتك، لذلك ينصح باختيار منتج من علامة تجارية معروفة وموثوقة.





