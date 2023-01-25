شكرا لقرائتكم السفير التركي بالمملكة : محمد بن سلمان هو المحفز للأفكار المبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد السفير التركي في المملكة فاتح أولوصوي، ببرامج رؤية 2030 مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو المحفز والقوة الدافعة خلف ابتكار الأفكار وتطبيقها وضمان تحقيقها.

مشاريع رؤية 2030

وقال السفير التركي خلال استضافته في برنامج الدبلوماسي على قناة السعودية إن الإسهامات التركية في مشاريع رؤية 2030 تتركز بشكل أساسي في مجالات التشييد، لافتًا إلى أنه بإمكان تركيا مشاركة خبراتها مع المملكة في قطاعات السياحة والصحة وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية”.

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الحياة الثقافية

وأعرب السفير التركي عن إعجابه بالحياة الثقافية في المملكة، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالحيوية والتنوع، لافتًا إلى أنه حضر افتتاح مهرجان النور بالرياض، كما ذهب إلى بوليفارد الرياض ووينتر وندرلاند التي أحبها أطفاله كثيرًا.

واستطرد قائلُا: “زرت المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة وتبوك والدمام والخبر والهفوف والبحر الأحمر، وعددًا من المتاحف، مثل إثراء بالدمام، والمتحف الوطني ومتحف الملك عبدالعزيز وقصر المربع بالرياض”.