السعودية اليوم / لجنة الصداقة السعودية الفنزويلية في مجلس الشورى تجتمع بالسفير الفنزويلي لدى المملكة



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا واستعراض علاقات التعاون في شتى المجالات.

كما تمّ بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنزويلي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في البلدين؛ بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

يشار إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

// انتهى //

15:42ت م

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الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفنزويلية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النّحاس، اجتماعًا مع سفير جمهورية فنزويلا لدى المملكة دافيد يلاسكيس كارابايو، وذلك في مقر مجلس الشورى بالرياض.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنزويلا واستعراض علاقات التعاون في شتى المجالات.كما تمّ بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنزويلي، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في البلدين؛ بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.يشار إلى أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //15:42ت م0132

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