السعودية اليوم / عمليه عاجلة لإنقاذ حياة أم وجنينها بجدة



جدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة في إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة أم وجنينها في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت صحة جدة, أن الفريق تمكن من إنقاذ حياة مريضة وجنينها في عملية جراحية بعد رفض حالتها من قِبل خمسة مستشفيات لخطورتها بسبب تقدم المشيمة وانغراسها في جدار الرحم

وصولاً لجدار المثانة الخلفي ، إلى جانب سيلان السائل الامنيوسي الذي يحيط بالجنين.

وبينت أنه تمت الموافقة العاجلة لتنويم المريضة بسبب خطورة حالتها والبدء بالأدوية الوريدية اللازمة ، وتجهيز 9 وحدات دم نتيجة النزيف المتوقع أُعطيت جميعها للمريضة إضافة إلى إجراء العملية القيصرية لإخراج الجنين واستئصال كامل الرحم تدخل فيها أطباء من مختلف الأقسام شملت قسم الأوعية الدموية وقسم المسالك البولية وفريق التخدير.

وأضافت: "أن المريضة والجنين بصحة جيدة، ونُقلوا تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهما، وحتى موعد خروجهما.

يذكر أن عدد الولادات التي تمت خلال شهر ديسمبر عام 2022م بمستشفى الملك عبدالعزيز في جدة 123 عملية ولادة منها 77 طبيعية و 46 عملية قيصرية.

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15:31ت م

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