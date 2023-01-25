السعودية اليوم / منصة "نسك" في الجزائر.. ضمن جولاتها الإقليمية للتعريف بالتسهيلات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



الجزائر 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

اختتم الوفد السعودي برئاسة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ لقاءاته في الجزائر؛ مع عدد من المسؤولين وشركات السفر والعمرة، وذلك على هامش المعرض المقام لاستعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية

وقدم الوفد لكبرى شركات الحج والعمرة بالجزائر شرحًا للخطوات التطويرية التي اعتمدتها على التوالي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ في سبيل استقبال وخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، من جميع دول العالم.

وبإمكان حاملي الجنسية الجزائرية الحاصلين على تأشيرة الزيارة بجميع أغراضها أداء العمرة والتنقل في أنحاء المملكة من خلال عدد من الخيارات مثل: إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا وذلك بالحصول على أحد برامج العمرة عبر منصة "نسك"، أو الحصول على التأشيرة مباشرة من السفارة، أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية وذلك للمقيمين أو حاملي التأشيرات التجارية أو السياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كما يمكن الحصول على تأشيرة زيارة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات من خلال استضافة المواطنين السعوديين لأصدقائهم ومعارفهم، وتسهيلًا لزائري المملكة، وسيتم إعادة فتح مكاتب استقبال طلبات التأشيرة في مدينة وهران غربًا وقسنطينة شرقًا خلال الربع الثاني من عام 2023.

وتأتي الزيارة في سياق الجولات واللقاءات التعريفية التي يعقدها الوفد السعودي داخل وخارج المملكة، حيث استقبلت المملكة أكثر من خمسين وفدًا خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، بالإضافة للجولات والمعارض الإقليمية لنسك في مصر وتركيا وكازاخستان وأوزباكستان وغيرها.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نُسُك" nusuk.sa، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

// انتهى //

15:03ت م

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الجزائر 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واساختتم الوفد السعودي برئاسة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ لقاءاته في الجزائر؛ مع عدد من المسؤولين وشركات السفر والعمرة، وذلك على هامش المعرض المقام لاستعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر منصة "نسك"، لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ التي تتيح عددًا من الخيارات المتنوّعة لإصدار تأشيرة القدوم إلى المملكة، بكلّ يسر وسلاسة وسهولة، مع زخم وافر من المعلومات والباقات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.وقدم الوفد لكبرى شركات الحج والعمرة بالجزائر شرحًا للخطوات التطويرية التي اعتمدتها على التوالي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ في سبيل استقبال وخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن، من جميع دول العالم.وبإمكان حاملي الجنسية الجزائرية الحاصلين على تأشيرة الزيارة بجميع أغراضها أداء العمرة والتنقل في أنحاء المملكة من خلال عدد من الخيارات مثل: إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا وذلك بالحصول على أحد برامج العمرة عبر منصة "نسك"، أو الحصول على التأشيرة مباشرة من السفارة، أو عند الوصول لمطارات المملكة الدولية وذلك للمقيمين أو حاملي التأشيرات التجارية أو السياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، كما يمكن الحصول على تأشيرة زيارة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات من خلال استضافة المواطنين السعوديين لأصدقائهم ومعارفهم، وتسهيلًا لزائري المملكة، وسيتم إعادة فتح مكاتب استقبال طلبات التأشيرة في مدينة وهران غربًا وقسنطينة شرقًا خلال الربع الثاني من عام 2023.وتأتي الزيارة في سياق الجولات واللقاءات التعريفية التي يعقدها الوفد السعودي داخل وخارج المملكة، حيث استقبلت المملكة أكثر من خمسين وفدًا خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، بالإضافة للجولات والمعارض الإقليمية لنسك في مصر وتركيا وكازاخستان وأوزباكستان وغيرها.وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة "نُسُك" nusuk.sa، بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.// انتهى //15:03ت م0124

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منصة "نسك" في الجزائر.. ضمن جولاتها الإقليمية للتعريف بالتسهيلات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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