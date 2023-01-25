السعودية اليوم / شركة الزمازمة تطلق أول مركز متخصص في الإبداع والابتكار



مكة المكرمة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

أطلقت شركة الزمازمة اليوم، أول مركز متخصص للإبداع والابتكار في شركات أرباب الطوائف، في خطوة ضمن خطتها الإستراتيجية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتجويدها، وذلك في مقر الشركة بالعاصمة المقدسة.

وأكد العضو المنتدب لشركة الزمازمة حسن أبو الفرج، أن الشركة تسعى إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتجويد الخدمات المقدمة لهم، وأن تكون الخدمات مرتكزة على الإبداع والابتكار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وينسجم مع توجهات وزارة الحج والعمرة في خلق باقات خدمة نوعية ومبتكرة ذات جودة عالية، موضحاً أن المركز سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ 10 مبادرات متنوعة ومبتكرة ستقدم لأول مره في موسم الحج المقبل وهي ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الابتكارية التي ستنفذها الشركة لخدمة ضيوف الرحمن .

من جانبه أفاد وكيل وزارة الحج والعمرة أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى شركات أرباب الطوائف، وتهدف إلى التنويع في الخدمات المتميزة والمبتكرة، وسيكون لها أثر كبير لدى ضيوف الرحمن، وتوسع من تواجد شركة الزمازمة في منظومة الحج والعمرة.

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14:55ت م

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