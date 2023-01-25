السعودية اليوم / وزير الموارد البشرية يلتقي في الدوحة بوزيري التنمية القطري والعمل الصومالي



الدوحة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الدوحة اليوم بوزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر مريم بنت علي المسند، وذلك خلال مشاركة معاليه في أعمال الدورة الـ (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

كما التقى معاليه بمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية بيحي إيمان عجية.

وجرى خلال الاجتماعين بحث مجالات التعاون المشترك، وتبادل التجارب والخبرات النوعية، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، ووكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي.

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14:53ت م

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