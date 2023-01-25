السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة



الباحة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، اجتماع اللجنة الاستثنائي، وذلك بالإمارة اليوم.

وأكد سموه في بداية الاجتماع أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة الموضوعات المهمة حيال تحديث الإجراءات المتخذة لمواجهة بعض المخاطر لا سمح الله والتنسيق في ذلك بين أعضاء اللجنة كافة، حاثاً الجميع على تكثيف البرامج التوعوية والوقائية من مخاطر الأمطار والسيول، وإرشاد المواطن والمقيم بضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والعمل على تنفيذ خطط الطوارئ.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود وتهيئة الإمكانيات الآلية والبشرية لكل ما من شأنه السلامة العامة في ظل الدعم غير المحدود من لدن القيادة الحكيمة التي لم تألُ جهداً في تسخير الإمكانات كافة بما يحقق الأمن والسلامة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي، مثمناً جهود اللجنة وما يقوم به رجال الدفاع المدني من أعمال مخلصة وموفقة أسهمت بعد عناية الله في سلامة الجميع.

بعد ذلك اطلع سموه والحضور على جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى مناقشة خطة مواجهة مخاطر الأمطار والسيول بمنطقة الباحة ومناقشة الواجبات والمسؤوليات للجهات المعنية بتنفيذ تدابير وأعمال الدفاع المدني في مواجهة مخاطر الأمطار والسيول بالمنطقة موجهاً جميع الجهات ببذل أقصى الجهود في سبيل الاستعداد الدائم بين الجهات المعنية كافة لمواجهة الحالات الطارئة، كما تم استعراض ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات.

ووجه الأمير حسام بن سعود بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات والرفع بنتائجها أولاً بأول، متمنياً للجنة التوفيق في أداء مهامها.

// انتهى //

14:53ت م

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