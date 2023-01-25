السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يزور فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية



الدمام 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

والتقى معاليه بمدير عام فرع الوزارة عمر الدويش، ومنسوبي الفرع ، ومديري إدارات المساجد والمراقبين والمراقبات.

وتجول وزير الشؤون الإسلامية على مرافق الفرع وأقسامه، واطلع على سير العمل، وأبرز المشروعات والأنشطة والبرامج التي ينفّذها الفرع، واستمع إلى شرحٍ حول الخدمات المقدمة وأهم منجزات الفرع.

وأكد معاليه أهمية الالتزام بالواجب الأعظم المتمثل في خدمة بيوت الله، ونشر الدعوة والعقيدة الصافية، والقيام بتوعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم، كما حث منسوبي فرع الوزارة على بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزائري المنطقة الشرقية.

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14:48ت م

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