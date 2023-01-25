السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل رئيس جمعية السكري السعودية الخيرية



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة , رئيس مجلس ادارة جمعية السكري

واطلع معاليه على تقرير عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في المساهمة في تطوير الخدمة الطبية ودعم الأنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعلاج من داء السكري.

// انتهى //

14:39ت م

0109



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة , رئيس مجلس ادارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي وأعضاء الجمعية.واطلع معاليه على تقرير عن أعمال الجمعية وإنجازاتها وبرامجها في المساهمة في تطوير الخدمة الطبية ودعم الأنشطة العلمية والخيرية للوقاية والعلاج من داء السكري.// انتهى //14:39ت م0109

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