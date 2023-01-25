السعودية اليوم / مؤتمر الباحة الدولي للسكري يتخذ عدداً من التوصيات في سبيل مكافحة داء السكري



الباحة 03 رجب 1444هـ الموافق 26 يناير 2023 م واس

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الباحة الدولي للسكري الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, ونظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بقاعة الشؤون الأكاديمية بمستشفى الملك فهد بالباحة واستمر لمدة ثلاثة أيام .

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة في سبيل مكافحة داء السكري ، بعد محاضرات وأوراق و ورش عمل شارك فيها ٤٠ متحدثًا من داخل المملكة وخارجها.

وأوصى المؤتمر بالتواصل المستمر مع جميع الشركاء للعمل على رفع مستوى الوعي لكافة أفراد المجتمع حول أهمية تبني وممارسة أسلوب الحياة الصحي ، وتكثيف الجهود بما يسهم في انجاح مرتكزات رؤية ٢٠٣٠ وطن طموح مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ، وتعزيز التعاون مع الشركاء أصحاب المصلحة حول أهمية رفع مستوى الوعي لمجتمع الباحة للوقاية من داء السكري ومضاعفاته ، والتواصل و العمل المستمر مع الشركاء حول أهمية حث جميع الأفراد والأسر على زيارة المركز الصحي لإجراء الفحوصات الدورية للحفاظ على الصحة وتعزيزها

كما أوصى المشاركون بأهمية توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمرضى السكري ، وتفعيل مشروع (العناية بالقدم السكري) وتبنى دليل وطني للعناية بالقدم السكري وفقا لأفضل الممارسات العلمية ومن خلال تجهيز وحده للعناية بالقدم السكري وتدريب الممارسين الصحيين في كل قطاع صحي بالباحة مع تحويل الحالات ذات الخطورة العالية إلى مركز السكري .

وأكد الحضور على إقامة ورش عمل وفعاليات علمية على مدار العام لتطوير مهارات الممارسين الصحيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتقديم الخدمات الوقائية والعاجية والتأهيلية التعزيزية .

// انتهى //

14:38ت م

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