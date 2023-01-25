السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد متنزه أم العصافير البرية برفحاء



رفحاء 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، متنزه أم العصافير جنوب محافظة رفحاء , ويشتهر بالتنوع النباتي الطبيعي الممتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، منها القيصوم، والشفلخ، والنفل، والرشاد وأشجار السدر والطلح .

ووجه سموه بتطوير المنتزه ، وفق آلية متبعة تنظيمية وتهيئتها للباحثين والزائرين والمستكشفين، ودعم برامج الحفاظ على البيئة والحفاظ على المتنزهات، بما يحقق تطوير القطاع السياحي في محافظة رفحاء لما تزخر به من مقومات طبيعية تسهم في تشجيع السياحة البرية فيها خلال فصلي الشتاء والربيع .

وأكد أهمية تنفيذ المبادرات التوعوية والتطوعية لرفع الوعي البيئي، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في الحفاظ على النظافة ، وحماية البيئة والموارد الطبيعية ،لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة ، انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهميةً قصوى.

حضر الجولة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية المهندس إبراهيم الشويمان ، ومدير تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة زياد الخمعلي .

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14:36ت م

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