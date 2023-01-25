السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل الجهات الحاصلة على مراكز متقدمة بمحافظة عنيزة



بريدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، يرافقه مديرو الإدارات والجهات الحاصلة على مراكز متقدمة بالمحافظة عنيزة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه ، بما حققته الإدارات والجهات المتميزة بمحافظة عنيزة ، وقال " إن المنطقة ولله الحمد رائدة ومتميزة في المؤشرات التي تصدر من الوزارات ، وترصد جهود الجهات والجمعيات بالمنطقة "، مقدماً تقديره للجميع على حرصهم وتميزهم في أدائهم ، مشيراً إلى أن ذلك الأمر أسهم في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً .

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من محافظ عنيزة ، عن تميز الإدارات والجهات الحاصلة على مراكز متقدمة وشملت تكريم جمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن بعنيزة لتأسيسها وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع في المملكة، وتكريم جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة بجائزة الوزارة للتطوع الصحي ، وحصول إدارة تعليم عنيزة على المركز الثالث في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي مسار الموار البشرية ، وحصول إدارة تعليم عنيزة لمدة خمس سنوات متتالية على نسبة 100% في صرف مخصصات التعليم لميزانية التعليم العام للسنة المالية 1443 - -1444هـ .

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14:26ت م

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