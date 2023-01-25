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أمير المنطقة الشرقية ونائبه يستقبلان وزير الشؤون الإسلامية

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الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.


وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدها الله- من رعاية واهتمام بشؤون المساجد والمصليات وإبراز المثل والقيم السامية للإسلام والتعريف به ومحاسنه وفضائله.
من جانبه، نوه معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باهتمام ودعم سمو أمير الشرقية لمشاريع وخدمات الوزارة بالمنطقة.

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كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وثمن سموه خلال الاستقبال، جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدها الله- من رعاية واهتمام بشؤون المساجد والمصليات، وجهود الوزارة في توجيه الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال.
من جانبه، قدم معالي الدكتور آل الشيخ، شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية لاهتمامه وحرصه على دعم أعمال الوزارة في المنطقة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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