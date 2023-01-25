اخبار السعوديه

استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نصح المستشار الأسري د. عبدالله السلمان الزوجات بتقبل الأزواج كما هم ولا يحاولن مقارنته بغيره بسبب تأثير ذلك على كيان الأسرة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تقبلي زوجك كما هو ولا تحاولي تغييره، احذري أن تقارنيه بغيره ، احترميه وافتخري به، ضعي بينك وبينه مسافة مناسبة”.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

نعم الحبيب والزوج الصالح

وأضاف د. عبدالله السلمان، موجهاً حديثه للزوجات: “توددي إلى زوجك، ثقي به وبقراراته ، تعاملي مع أهله بكل احترام وتقدير”.

وتابع السلمان “بإذن الله سيكون لك زوجك بكل ماسبق نعم الصديق والحبيب والزوج الصالح”.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا