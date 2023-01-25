شكرا لقرائتكم استشاري أسري يهمس في أذن كل زوجة: تقبلي زوجك كما هو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نصح المستشار الأسري د. عبدالله السلمان الزوجات بتقبل الأزواج كما هم ولا يحاولن مقارنته بغيره بسبب تأثير ذلك على كيان الأسرة.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تقبلي زوجك كما هو ولا تحاولي تغييره، احذري أن تقارنيه بغيره ، احترميه وافتخري به، ضعي بينك وبينه مسافة مناسبة”.

قد يهمّك أيضاً

نعم الحبيب والزوج الصالح

وأضاف د. عبدالله السلمان، موجهاً حديثه للزوجات: “توددي إلى زوجك، ثقي به وبقراراته ، تعاملي مع أهله بكل احترام وتقدير”.

وتابع السلمان “بإذن الله سيكون لك زوجك بكل ماسبق نعم الصديق والحبيب والزوج الصالح”.