شكرا لقرائتكم جمعية ترميم تشارك بمبادرة رياديون سعوديون في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت جمعية ترميم بالشرقية بمبادرة “رياديون سعوديون” ضمن المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بواجهة الرياض والذي أقيم خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ يناير.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية ترميم علي الأسمري أن مشاركة الجمعية بالمعرض تضمنت ٤ أركان بالقسم المخصص لريادة الأعمال ، حيث تضمن الركن الأول التعريف بمشاريع ترميم وإنجازاتها، أما الركن الثاني تضمن ركن مبادرة رياديون سعوديون وعرض تفاصيل المبادرة التي أطلقتها الجمعية مع شريكها الاستراتيجي شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة والتي تهدف لتبني منشآت ريادة الأعمال في قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل وورش النجارة والألمنيوم والحدادة والأثاث من خلال تأهيلهم كمقدمين خدمة لمشاريع جمعية ترميم وفق معايير تأهيل محكمة بالإضافة إلى تقييم أدائهم وأعمالهم وتخريج المتميز منهم للحصول على المنافسة في مشاريع القطاعين الحكومي ودعم شركاء ترميم من المنشآت الكبيرة والقيادية لمنشآت رواد ورائدات الأعمال المؤهلين على مشاريع ترميم من خلال إتاحة الفرصة لهم في مشاريع الشركاء .

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مشاريع الأثاث المتخصصة

وأشار الأسمري إلى أن الركن الثالث تم تخصيصه لشركة رائد الأعمال عصام عسيري “الصيانة السريعة” المتخصصة في إعادة أعمال الترميم وإعادة تأهيل المباني القديمة وصيانتها والتي بدأت رحلتها مع جمعية ترميم من عامها الأول ٢٠١٨م ، حيث نفذت أكثر من ٣٨ مشروعا من مشاريع ترميم مما أكسبها تجربة مهنية ومعرفية على حلول الترميم المستدامة ومكنها كمنشئة ناشئة من التخصصية والتركيز على هذا المسار المهم والمعقد .

وبين المدير التنفيذي أن الركن الرابع تم تخصيصه لمؤسسة “صوفا هوم” وهو أحد مشاريع الأثاث المتخصصة في الأثاث المنزلي والأثاث المكتبي المدعوم والمحتضن من ريادة لبنك التنمية الاجتماعية لرائد الأعمال السعودي سهيل المنيرة والذي بدأ عمله مع جمعية ترميم عام ٢٠٢١م كمورد أثاث منزلي .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة م . سامر عبدالصمد أن تبني ودعم هذه المبادرة يأتي إيمانا من الشركة بدورها في مواكبة رؤية المملكة بتمكين رواد ورائدات الأعمال أصحاب المنشأة الناشئة والصغيرة المتخصصين في مشاريع وخدمات شريكنا جمعية ترميم المقاولات ومواد البناء وورش النجارة والألمنيوم والحدادة والأثاث والتي تمكنهم من تنفيذ نسبة ٢٥% من مشاريع ترميم وتأهيلهم على الدخول في مشاريع أكبر في قطاع المقاولات مع شركة نسما وغيرها من شركات المقاولات والتطوير العمراني في المشاريع الأكبر

بهدف دعمهم في تخطي مراحل النشأة وتمكينهم في سوق المنافسة بمنهجية ريادية .

رفع مستوى الجودة والإتقان

يذكر أن مبادرة “مقاولون رياديون سعوديون ” تهدف إلى استقطاب وتبني مُنشآت مقاولات وطنية ناشئة لرفع مستوى الجودة والإتقان في مشاريع الترميم والصيانة.

لرعاية مشروع تنفيذ ترميم 50 منزل ، وتتضمن مخرجات المبادرة تخريج عدد 10 منشآت صغيرة استوفت شروط المبادرة بالإضافة إلى اعتمادها كمبادرة وطنية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والهيئة السعودية للمقاولين إلى جانب تمكين المستفيدين من المبادرة من رواد الأعمال وملاك المؤسسات الصغيرة المؤهلة لتسليمهم مشاريع لدى بعض المنشآت والجهات الحكومية والخاصة.