السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد



الدمام 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وثمن سموه خلال الاستقبال، جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدها الله- من رعاية واهتمام بشؤون المساجد والمصليات، وجهود الوزارة في توجيه الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال.

من جانبه، قدم معالي الدكتور آل الشيخ، شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية لاهتمامه وحرصه على دعم أعمال الوزارة في المنطقة.

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13:55ت م

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