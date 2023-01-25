السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع 17420 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بمحافظة ضمد



ضمد 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 17420 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم في 98 موقعًا بمحافظة ضمد، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة ورفع 64 سيارة تالفة من داخل الأحياء والطرقات، وإزالة ورفع 481 حاجزًا من الحواجز الخرسانية، وتسوير 38 مبنى تحت الإنشاء والترميم على الشوارع التجارية.

وأضاف أن البلدية ممثلةً بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، ومباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكدًا أهمية تعاون الجميع بالتواصل مع مركز البلاغات 940 أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للرفع بالملاحظات أو الشكاوى ليتم مباشرتها ومعالجتها.

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13:35ت م

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