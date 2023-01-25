السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يحضر مؤتمر محركات الرأي العام بالأردن



عمّان 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، مؤتمر "محركات الرأي العام"، الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي، وبدعوة من معهد الإعلام الأردني.

ويناقش المؤتمر دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومراكز الدراسات والجامعات في تكوين الرأي العام والتفاعل معه والتأثير عليه، وإمكانية تشكيله وقياسه.

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13:33ت م

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