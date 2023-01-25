السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تُنفذ برنامج "إذكاء لصناعة المعرفة"



الجبيل الصناعية 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

نفذت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل أمس، برنامج "إذكاء لصناعة المعرفة" بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، وذلك بالنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.

وتمحور اللقاء حول موضوع (تمكين الموهوبين لصناعة المستقبل)، وبرزت خلاله العديد من المعارف المستخلصة أبرزها أن كل متفوق موهوب وليس كل موهوب متفوق، وأن الأسرة هي نواة اكتشاف الموهبة، وأن البرامج المتنوعة تفتح الآفاق للإبداع والابتكار، إضافةً إلى أن الموهوب ثروة يجب استثمارها.

وخرج اللقاء بمجموعة توصيات منها : أن على الأسرة والمؤسسة التعليمية تلبية احتياجات الطالب الموهوب، وأهمية دور الأسرة في اكتشاف الموهوب، والاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث الحديثة التي تناولت تطوير بيئات تعلم الموهوبين، وإتاحة برامج متنوعة لاستيعاب الطلاب ذوي الموهبة وتنمية مواهبهم، إضافة إلى استقطاب الطلاب الموهوبين وتبني أفكارهم الإبداعية.

وفي ختام اللقاء كرّم الرئيس التنفيذي المشاركين من الضيوف والخبراء وفريق العمل.

// انتهى //

13:31ت م

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