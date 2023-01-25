السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد



الدمام 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدها الله- من رعاية واهتمام بشؤون المساجد والمصليات وإبراز المثل والقيم السامية للإسلام والتعريف به ومحاسنه وفضائله.

من جانبه، نوه معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باهتمام ودعم سمو أمير الشرقية لمشاريع وخدمات الوزارة بالمنطقة.

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13:30ت م

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