السعودية اليوم / 3634 مستفيدًا من خدمات التطوع الصحي في مختبرات وبنوك الدم بتجمع القصيم الصحي



بريدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استفاد 3634 من الفرص التطوعية التابعة لمختبرات وبنوك الدم بتجمع القصيم الصحي، منذ إطلاق الفرص التطوعية في مطلع شهر مارس حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الميلادي المنصرم 2022.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفرص التطوعية تأتي ضمن برنامج مبادرات التطوع التي ينفذها التجمع في المسارات السريرية، وتهدف إلى دعم فريق العمل وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين منها.

وذكر أن عدد المتطوعين بلغ 274 متطوعًا، وبلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 4456 ساعة، وعدد وحدات الدم المسحوبة من المتبرعين 1910 وحدات بمختلف أنواع الفصائل، مشيرًا إلى أن مهام المتطوعين في المبادرة تكمن في استقبال الفئة المستهدفة، وإدخال المعلومات والبيانات الخاصة بهم، وتقديم المعلومات الصحية لأهمية التبرع بالدم، وسحب وحدات الدم من المتبرعين.

يُذكر أن الفرصة التطوعية تنفذ بالتعاون مع جمعية دمي في مركز العثيم مول على طريق أبي بكر الصديق بمدينة بريدة.

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13:07ت م

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