شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ربطه بالهلال.. الكشف مستقبل ميسي مع باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة نادي الهلال السعودي والعديد من الأندية الأمريكية في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

النصر يفتح الطريق لضم أساطير الكرة المستديرة

وفتح النصر الطريق لضم أساطير الكرة المستديرة بعد التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مما جعل الهلال يفكر بجدية في إعادة المتعة للكرة المستديرة بضم ليونيل ميسي خلال الصيف القادم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي لن ينتقل إلى "الهلال"

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن ينتقل إلى الهلال أو أي أندية أخرى خلال الفترة القادمة، حيث سيواصل مسيرته مع باريس سان جيرمان.

ووفقًا للمعلومات التي أشارت إليها العديد من الانباء الفرنسية، فإن بطل العالم يستعد لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ليستمر في صفوف حامل اللقب الفرنسي حتى صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر صيف 2025.