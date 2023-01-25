شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا مودريتش يرد على عرض النصر بشكل رسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بعد ضم كريستيانو رونالدو من القارة الأوروبية، يسعى نادي النصر السعودي إلى خطف العديد من أساطير كرة القدم إلى الفريق، ليؤكد على هيمنة الكرة السعودية، ومدى التطور الذي حل عليها خلال الفترة الأخيرة.

لوكا مودريتش يرد على عرض النصر ويضدم الجماهير

وكشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن اقتراب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال الصيف القادم "يونيو 2023".

وقد تداول تقرير صحفي من جانب صحيفة "الميدان" يؤكد انضمام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني إلى النصر في ميركاتو الصيف القادم بشكل مجاني، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وأشارت تقارير عدة على توقيع نادي اللاعب مع النصر على عقد سارٍ حتى صيف 2025، على أن يحصل على مبلغ مالي يقدر بـ 81 مليون ريال في الموسم الواحد.

إلى أن صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير النصر مؤكدة على أن مودريتش يركز مع ريال مدريد، وهدفه الاستمرار مع الفريق حتى النهاية.

تعرف على أرقام لوكا مودريتش مع ريال مدريد 2022/2023

شارك صاحب الـ 37 في 22 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الجاري 2022/2023، ناجحًا في إحراز خمسة أهداف والمشاركة في هدفين آخرين