شكرا لقرائتكم أرامكو تستثمر 14 مليون دولار لإنتاج الدرونز محليًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تدعم شركة واعد فنتشرز التابعة لشركة أرامكو السعودية، استثمارات جديدة في صناعة الدرونز من خلال التعاون مع شركة يابانية ناشئة تعمل على تطوير برامج للطائرات بدون طيار، فيما تسعى أكبر شركة نفط في العالم إلى استخدام تقنيات جديدة بعيدًا عن الإنتاج النفطي.

قد يهمّك أيضاً

الشركة اليابانية

وقالت شركة واعد فنتشرز، التابعة لشركة أرامكو، إنها ستستثمر 14 مليون دولار في شركة “تيرا درون” اليابانية الرائدة في مجال خدمات الطائرات بدون طيار، من أجل دعم توسعها بالمملكة.

وأوضحت بلومبرج، في تقريرها اليوم الأربعاء، أن الشركة اليابانية، مقرها طوكيو، تصمم برامج لمساعدة الطائرات بدون طيار في فحص ومراقبة الأنابيب والدبابات والأماكن الضيقة الأخرى.

توطين الصناعات العسكرية

وتستهدف شركة واعد تنويع مصادر الدخل السعودي بعيدًا عن النفط، في إطار تحقيق طموح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجعل البلاد مركزًا محليًا للتقنيات المتقدمة، وتوطين أكثر من 50٪ من إنفاقها العسكري وتحويله إلى الشركات السعودية بحلول عام 2030.

وتستهدف المملكة توطين مجال الصناعات العسكرية، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، ونقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الواعد، وتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

الطائرات بدون طيار

وتخطط “تيرا درون” للاستفادة من الاستثمار في تأسيس شركة تابعة لها في المملكة لتبدأ بتوطين خدمات الطائرات بدون طيار ومواصلة دعم قطاع المركبات ذاتية القيادة، والتي تشير الدراسات إلى تصدرها قائمة القطاعات التكنولوجية الصاعدة عالمياً وفقاً لبنك الاستثمار الأمريكي العملاق “مورجان ستانلي”، والذي أشار بتوقعاته بأن حجم السوق العالمي لقطاع الطائرات بدون طيار سيبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040 .

وقال تورو توكوشيغي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تيرا درون”: قادت تيرا درون منذ تأسيسها في عام 2016 مهمة تطوير قطاع الطائرات، وبعد ست سنوات، نقترب الآن من مستقبل تشكل فيه تقنيات الطائرات بدون طيار ونظم التنقل الجوي أهم التقنيات السائدة والمعتمدة عالمياً، وفقًا لبلومبرج.

الصدارة العالمية

وأضاف تورو: بفضل الفريق المؤسس، استطعنا إنشاء سجل حافل بالإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي حتى أصبحت “تيرا درون”معروفة من ضمن أبرز مزودي خدمات الطائرات بدون طيار في العالم. واعتبر أن استثمار واعد فنتشرز في الشركة بمثابة إقرار بأهمية وحجم الشركة، مما يرفع من عزم الفريق المؤسس لتحقيق الصدارة العالمية في مجال الابتكارات الحديثة.

وتأسست شركة “تيرا درون” Terra Drone اليابانية في عام 2016 لتصبح إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التنقل الجوي، وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، مستهدفةً بذلك قطاعاً من المتوقع أن يتضاعف حجمه بحلول عام 2040.

وجمعت “تيرا درون” خلال جولاتها الاستثمارية السابقة، أكثر من 80 مليون دولار من مستثمرين مؤسسين بارزين مثل شركة “أس بي أي” الاستثمارية، وشركة “ميتسوي”.