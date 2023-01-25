السعودية اليوم / المركز السعودي للاعتماد يعقد لقاءً تعريفيًا لجهات تقويم المطابقة



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقد المركز السعودي للاعتماد، لقاءً تعريفيًا لجهات تقويم المطابقة في الرياض، بهدف إبراز أهمية الاعتماد السعودي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية للجودة في المملكة وفق أفضل المواصفات والمرجعيات العالمية، وذلك بحضور أكثر من 100 مقيّم وخبير ومهتم بمجالات الاعتماد.

وبدأ اللقاء بشرحٍ تفصيلي لخدمات المركز لاعتماد المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، إلى جانب تطوير القدرات الفنية، كما استعرض المركز خلال اللقاء إستراتيجيته وأهدافه الرامية إلى الإسهام في الوصول بمنظومة البنية التحتية للجودة في المملكة إلى أفضل عشر دول عالميًا بحلول عام 2030، وذلك للارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الخارجية.

يُذكر أن اللقاء التعريفي لجهات تقويم المطابقة يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التعريفية التي ينظّمها المركز السعودي للاعتماد بمختلف مناطق المملكة، في إطار جهود الاعتماد السعودي للارتقاء بخدمات جهات تقويم المطابقة، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وذلك حفاظًا على صحة المستهلك وسلامة البيئة ودعمًا للاقتصاد الوطني وازدهاره.

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12:52ت م

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