السعودية اليوم / دارة الملك عبدالعزيز تنظم لقاءً علمياً عن البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية القديمة



جدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

نظمت دارة الملك عبدالعزيز متمثلةً في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة اليوم، لقاءً علميًا عبر الاتصال المرئي، بعنوان ( البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية القديمة)، مع الباحثة والمتخصصة في الوثائق والمخطوطات اليونانية واللاتينية القديمة الدكتورة شيمة بنت بخيت النعماني.

واستعرض اللقاء المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية المتمثلة في الوثائق والمخطوطات القديمة، حيث شكَّل البحر الأحمر بموقعه الإستراتيجي محور اهتمام وجذب للحضارات القديمة، ومنها حضارتا اليونان والرومان، لأن البحر الأحمر يعد أقرب طريق بحري مباشر لأوروبا نحو الهند وشرق آسيا.

وتطرق اللقاء إلى الأهمية التي تمثلها المصادر التاريخية اليونانية واللاتينية في استيعاب تاريخ الجزيرة العربية بشكل عام، والبحر الأحمر بشكل خاص.

// انتهى //

12:34ت م

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