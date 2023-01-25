

الرس 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

تمّكن فريق متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الرس العام، من إنهاء مشكلة ضعف السمع لطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، ظلت تلازمه منذُ خمسة أشهر، حيث استغرقت العملية الجراحية 35 دقيقة.

وبيّن تجمع القصيم الصحي، أنه تم معاينة الطفل سريرياً من قبل الطبيب المختص، وتطلبت حالته إجراء المزيد من الفحوصات الضرورية، لافتاً أن نتائج التحاليل وتصوير الأشعة واختبار ضغط الأذن الوسطى أظهرت وجود سوائل صمغية داخل أذن الطفل، وصلت لمرحلة التجمد، وتطلب ذلك تدخلاً جراحياً.

وأشار إلى أنه تم إزالة اللحمية وسحب السوائل الجامدة داخل الطبلة بنجاح، موضحاً أنه وبعد العملية بيوم تم عمل إجراء اختبار سمع يبين انتهاء معاناته، وخرج من المستشفى ولله الحمد.

// انتهى //

12:33ت م

0068





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سحب سوائل متجمدة وإزالة لحمية تُعيد قوة السمع لطفل بالرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.