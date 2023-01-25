

جدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم، نائب رئيس العلاقات الحكومية بأرامكو

واستمع سموه إلى موجز عن دور الشركة في خدمة المجتمع.

// انتهى //

12:32ت م

0067



جدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم، نائب رئيس العلاقات الحكومية بأرامكو السعودية محمد بن عبدالله الثميري.واستمع سموه إلى موجز عن دور الشركة في خدمة المجتمع.// انتهى //12:32ت م0067

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل نائب رئيس العلاقات الحكومية بأرامكو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.