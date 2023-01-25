السعودية اليوم / " الأرصاد " : أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل



حائل 03 رجب 1444هـ الموافق 25 يناير 2023م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل جميع المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتستمر -بمشية الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهــى

12:27ت م

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