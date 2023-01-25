ثقافي / وزارة الثقافة تحتفي بختام مبادرة السعودية اليوم القهوة السعودية 2022



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

تُنظم وزارة الثقافة اليوم، الحفل الختامي لمبادرة عام القهوة

وسيشهد الحفل استعراضًا لأبرز ما حققته المبادرة النوعيّة خلال عام 2022م من أنشطة وفعاليات وشراكات متنوعة مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وتكريم المساهمين في إنجاحها، سواءً المقاهي والمحامص المشاركين في المبادرة، أو الأفراد المبدعين المشاركين بالأفكار التفاعلية، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة، كما سيتضمن الحفل استعراضًا لإسهام المبادرة في إبراز الجوانب الثقافية الأصيلة والمرتبطة بالقهوة السعودية المرتكزة على قيم الضيافة والكرم.

يُذكر أن مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام المنصرم بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، لتركز من خلالها على صناعة أفكار مبتكرة تضمن تعزيز حضور القهوة السعودية، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية، وذلك لتسليط الضوء على القهوة السعودية بوصفها من أهم عناصر الثقافة الوطنية التي ارتبطت بالمجتمع عبر التاريخ، مما جعلها رمزًا أصيلًا للكرم والضيافة في المملكة.

// انتهى //

12:17ت م

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الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واستُنظم وزارة الثقافة اليوم، الحفل الختامي لمبادرة عام القهوة السعودية 2022، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، بحضور عددٍ من المسؤولين وجمع من المثقفين والمهتمين، وذلك بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض؛ لتسليط الضوء على المنجزات التي حققتها المبادرة على مدار العام.وسيشهد الحفل استعراضًا لأبرز ما حققته المبادرة النوعيّة خلال عام 2022م من أنشطة وفعاليات وشراكات متنوعة مع منظمات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، وتكريم المساهمين في إنجاحها، سواءً المقاهي والمحامص المشاركين في المبادرة، أو الأفراد المبدعين المشاركين بالأفكار التفاعلية، إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة، كما سيتضمن الحفل استعراضًا لإسهام المبادرة في إبراز الجوانب الثقافية الأصيلة والمرتبطة بالقهوة السعودية المرتكزة على قيم الضيافة والكرم.يُذكر أن مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام المنصرم بدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030"، لتركز من خلالها على صناعة أفكار مبتكرة تضمن تعزيز حضور القهوة السعودية، إلى جانب تنظيم مسابقات وفعاليات لأفراد المجتمع لضمان تحقيق مستوى عالٍ من المشاركة المجتمعية، وذلك لتسليط الضوء على القهوة السعودية بوصفها من أهم عناصر الثقافة الوطنية التي ارتبطت بالمجتمع عبر التاريخ، مما جعلها رمزًا أصيلًا للكرم والضيافة في المملكة.// انتهى //12:17ت م0063

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