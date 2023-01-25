السعودية اليوم / سفير المملكة لدى باكستان يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني



إسلام آباد 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، اليوم في مكتبه بمقر السفارة في إسلام آباد، معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

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12:12ت م

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