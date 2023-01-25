السعودية اليوم / مجلس الضمان الصحي يحقق جائزتي Insure Tek Gold Shield للتميز



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

حقق مجلس الضمان الصحي جائزتي Insure Tek Gold Shield للتميز، إثر فوز ( iHub ) بجائزة الابتكار، ونيل ( رحلة مستفيد مجلس الضمان الصحي) لجائزة تجربة العميل، وذلك نظير التميز في القطاع طوال السنوات الماضية، وأثر الجهود المبذولة لتمكين المستفيدين.

ويأتي تحقيق مجلس الضمان الصحي لجائزتي التميز في نسختها السابعة كامتداد لتكريم الأفراد والمنظمات المتميزة وفق معايير دقيقة تخضع للجنة تحكيم تضم مجموعة من المتخصصين ختصين.

ويتزامن حصول المجلس على الجائزتين مع تنظيم مؤتمر Insure Tek المنعقد في فندق موفنبيك الرياض، الذي يعد الحدث الأكبر في مجال التأمين على مستوى الشرق الأوسط ويضم كبار العاملين في القطاع إضافة إلى مختصين في المجال التقني ومتحدثين محليين وعالميين.

ويشارك مجلس الضمان الصحي في جلسات المؤتمر حيث يتحدث المدير التنفيذي لإدارة الأمن السيبراني والمخاطر في المجلس الدكتور أحمد الدماس في جلسة حوارية بعنوان (الأمن السيبراني، أولوية في قطاع التأمين)، ويشارك المستشار في المجلس المهندس عبدالله الشرقي في جلسة بعنوان (التحول الرقمي والابتكار في مجلس الضمان الصحي).

ويوفر مؤتمر Insure Tek منصة شاملة لعرض الابتكارات المتميزة وفهم اتجاهات صناعة التأمين الصحي إلى جانب التعرف على جمهورها المستهدف وتعلّم استراتيجيات الإنتاجية لتقليل التكاليف بشكلٍ فعال.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني استمرار المجلس في تسخير جهوده لخدمة المستفيدين والسعي لتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية.

وأشار إلى أن الاستفادة من التقنية والتحول الرقمي من أهم محاور الاستراتيجية المجلس التي تحظى باهتمام بالغ عطفًا على دورها في تعزيز الابتكار وايجاد حلول عصرية للتحديات التي تواجه قطاع التأمين الصحي واسهامها الكبير في تسهيل التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة.

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12:08ت م

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