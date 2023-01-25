السعودية اليوم / أمانة جازان تُطلق حملة نظافة بجبال سلا في محافظة العارضة



العارضة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة العارضة اليوم، حملة تطوعية وتوعوية لرفع مستوى النظافة العامة بجبال سلا التابعة للمحافظة، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية العارضة المهندس علي زيلعي، أن تنفيذ الحملة يأتي بشراكة مجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية لدعم هذه الحملة، سعيًا لتعزيز التنمية والمسؤولية لدى المجتمع، شارك في الحملة أكثر من 25 متطوعًا، حيث تم رفع المخلفات والنفايات والأنقاض ونقلها إلى المرمى المخصص لها.

وبيّن أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى الحد من مظاهر التشوه البصري وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، والتشديد على الرقابة العامة، منوهًا بتطبيق الأنظمة والتعليمات للمخالفين وفق لائحة الغرامات، داعيًا الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، والإبلاغ عن المخالفات والمخالفين من خلال مركز البلاغات 940.

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11:53ت م

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