السعودية اليوم / اللجنة المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 26



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

عقدت لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها الـ 26 عبر الاتصال المرئي.

وناقشت اللجنة دليل الكشف عن الذمة المالية، ودليل استراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد، وإعداد خطة عمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس.

كما بحثت إعداد برنامج تدريبي بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأبوظبي، واستعرضت الأدلة المقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية

// انتهى //

11:11ت م

0042



الرياض 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واسعقدت لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعها الـ 26 عبر الاتصال المرئي.وناقشت اللجنة دليل الكشف عن الذمة المالية، ودليل استراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد، وإعداد خطة عمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس.كما بحثت إعداد برنامج تدريبي بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأبوظبي، واستعرضت الأدلة المقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية // انتهى //11:11ت م0042

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