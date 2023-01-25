السعودية اليوم / مستشفى الملك سعود بعنيزة يجري أكثر من مليوني فحص مخبري السعودية اليوم 2022م



بريدة 03 رجب 1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م واس

كشف تجمع القصيم الصحي أن إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أجراها مستشفى الملك سعود بعنيزة خلال عام 2022 ، بلغت مليونين ومئة وثلاثة وعشرين ألفاً وستمئة وتسعة عشرة فحصاً.

وقال التجمع إن التقرير السنوي الصادر عن قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك سعود، أشار إلى أن الفحوصات المخبرية التي أجريت للمرضى عام 2022 ، تنوعت في عدد من التخصصات الدقيقة، وتوزعت على حالات مختلفة، وكان عدد المستفيدين منها 342698 مريضاً.

وبيّن أن عدد فحوصات الكيمياء الحيوية بلغت 1274719 فحصاً، وبلغ عدد فحوصات الهرمونات 156061 فحصاً، لافتاً النظر إلى أن عدد فحوصات الأحياء الدقيقة بلغت 37315 فحصاً، مفيداً أن الفحوصات التي أجراها بنك الدم بالمستشفى عام 2022 بلغت 65751، في حين تم إجراء فحوصات للتشريح المرضي للخلايا بعدد 4215 فحص مخبري.

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11:04ت م

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