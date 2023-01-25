شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم عفيف نصراوي.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ادعت أنباء عدة خلال الساعات القليلة الماضية رغبة إدارة نادي النصر السعودي في حسم صفقة من العيار الثقيل، بضم القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد خلال الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2023".

هل ينضم عفيف إلى النصر

ووفقًا لما تداولته التقارير صحفية سعودية عدة فإن نجم السد مرشح للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الشتاء الجاري في عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر "حتى نهاية الموسم الحالي 2022/2023".

ويتواجد عفيف ضمن أبرز اللاعبين في القارة الآسيوية، بعد المستويات المميزة الذي قدمها ولا يزال عليها مع السد ومنتخب بلاده قطر.

وحسمت مصادر مقربة من مجلس إدارة النصر حقيقة انتقال عفيفي إلى صفوف العالمي، مؤكدة أنه "غير صحيح"، وإنها مجرد اجتهادات صحفية فقط لا غير.

صفقات النصر في ميركاتو الشتاء 2023

وفي سياق آخر حسم نادي النصر التعاقد مع الأرجنتيني روسي حارس بوكاجونيورز، والذي سيحل بديلا للكولومبي ديفيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة قوية يغيب عن آثارها حتى نهاية الموسم الحالي 2022/2023.