شكرا لقرائتكم الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين لغير المحصنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن لغير المحصنين الصلاة في الحرمين الشريفين وإصدار التصاريح من تطبيق نسك لأداء العمرة، ولكن مع توفر شرطين.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” رداً على سؤال مغرد، “أنه تم السماح لغير المحصنين بأداء الصلاة في الحرمين بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم مصابًا بفيروس كورونا.

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العمرة لكل التأشيرات

وفي وقت سابق، أتاحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة ، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.