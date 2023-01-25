شكرا لقرائتكم جازان الأعلى حرارة وطريف والقريات الأدنى بـ 5 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، ومكة المكرمة ونجران وجدة وشرورة والقنفذة 29 درجة، وينبع 27 درجة.

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الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ5 درجات مئوية، تليهما عرعر 6 مئوية وحائل 7 درجات، وأبها وسكاكا ورفحاء 8، وكل من تبوك والباحة والطائف 9 درجات.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.