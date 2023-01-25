80 ألف سيارة دخلت الموانئ في 30 يوما - #عاجل

13.63% ارتفاعا
كشف تقرير موانئ لشهر ديسمير الماضي، ارتفاع أعداد حاويات المناولة بـ13.63%، والتي وصلت إلى 955.731 حاوية قياسية، وارتفعت أعداد الحاويات الصادرة 7.15%، لتصل إلى 214.789 حاوية، وزيادة الحاويات الواردة بـ24.41%، والتي وصلت إلى 246.023 حاوية، وزيادة عمليات المسافنة بـ11.76% والتي بلغت 494.919 حاوية.
بضائع مناولة
ارتفعت البضائع المناولة 14.06%، والتي بلغت 29.612.588 طن بضائع، وزادت البضائع العامة بنسبة 35.27%، والتي وصلت إلى 828.247 طنا في شهر ديسمبر الماضي، وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة بـ12.99%، ووصلت إلى 4.427.370 طنا، وارتفعت أحجام البضائع السائبة السائلة بـ14.28%، ووصلت إلى 16.197.188 طنا، وتسجيل 1407 سفن بزيادة 18.83%.
سيارات وواردات
%22.74 زيادة السيارات المسجلة
%35.73 زيادة ركاب الموانئ
1.7 مليون طن مواد غذائية مناولة
310.160 رأس ماشية مفرغة
%35.27 زيادة البضائع العامة
955.731 حاويات قياسية
214.789 حاويات صادرة
246.023 حاويات واردة
%11.76 عمليات المسافنة
%14.06 ارتفاع البضائع المناولة
%18.83 زيادة تسجيل السفن
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