17 متهما بالفساد يوميا - #عاجل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية، خلال الستة أشهر الماضية (محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية 1444)، بـ 17479 جولة رقابية، وحققت مع 3084 متهما، بواقع 17 حالة يوميا، وتم إيقاف 774 شخصا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك ضمن اختصاصات ومهام الهيئة.

وشددت «نزاهة» على أن المتهمين كان من بينهم موظفون من وزارات (الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية وغيرها) لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير. ودعت الهيئة، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري لحماية المال العام والحفاظ عليه.

6 أشهر مضت

17479 جولة

1542 تحقيقا

686 موقوفا