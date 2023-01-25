17 متهما بالفساد يوميا - #عاجل

وشددت «نزاهة» على أن المتهمين كان من بينهم موظفون من وزارات (الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية وغيرها) لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير. ودعت الهيئة، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري لحماية المال العام والحفاظ عليه.
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