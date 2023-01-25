كرنفال الزهور يعزز المنزل الأخضر

أسهم كرنفال الزهور في الأحساء، الذي ينظمه حاليًا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، بمدينة جواثى السياحية في شمال واحة الأحساء الزراعية، في نشر فكرة الزراعات المنزلية، وعرض النماذج المختلفة للزراعات المنزلية، والشتلات الزراعية المنزلية، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، وذلك في خطوة هدفت إلى زيادة الرقعة الخضراء في المنازل والمحافظة، والانطلاق لدعم مبادرة « السعودية الخضراء»، ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المعالم السياحية والترفيهية، والسياحة الزراعية.

غذاء صحي

أشار رئيس شعبة المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة والزراعة العضوية في الأحساء المهندس أحمد العامر لـ«دوت الخليج»، إلى أن المساحات الخضراء في المنزل، تضيف أجواء الاسترخاء والهدوء والسكينة، سواء كانت مزروعة بالنباتات المثمرة أو الزهور والورد، وأصبحت الزراعة المنزلية، تستهوي الكثير من العائلات في الآونة الأخيرة، وباختلاف حجم المنزل يمكن أن تجد مساحة لتقوم بزراعة النباتات المتنوعة، مضيفًا أن مشاركة الأطفال في عملية الزراعة المنزلية تشجعهم على تناول المحصول واتباع نظام غذاء صحي.

محصول ثمري

أضاف العامر، تتنوع أفكار الزراعة المنزلية، اعتمادًا على المكان الذي سيتم اختياره للزراعة، فيمكن زراعة نباتات منزلية بسيطة عند اختيار زراعة البلكونة أو الزراعة في حديقة المنزل الخارجية أو الزراعة المنزلية في السطح، ومن بين أنواع الزراعات المنزلية: نباتات ورقية (البقدونس، الريحان، الخس، السبانخ، الملوخية، الجرجير، الفجل)، محصول ثمري (الطماطم، الخيار، الفاصوليا، الجزر، الفراولة، البطاطس، وغيرها من المحاصيل)، أشجار فاكهة (شجر العنب، الرمان، الليمون).

مزروعات داخلية

أوضح حسين الحجي «باحث زراعي»، أن كرنفال الزهور، بات حاليًا حدثًا رئيسيًا بالنسبة للكثيرين من المهتمين بالزراعة في الحصول على شتلات زراعية بجودة عالية، وبأسعار مناسبة، علاوة على موقع للإجابة على استفسارات الراغبين من خلال توفير مهندسين زراعيين وخبراء، موضحًا أن غالبية المنازل في الواحة، تمتلك حدائق منزلية، أو أشجارًا على اختلاف أنواعها، أو مزروعات داخلية أو خارجية، وتحسين جودة الحياة، مبينًا أن في كل عام يتجدد لقاء المهتمين بالزراعة في مواقع الكرنفال، والحفاظ على أهمية البيئة والزراعة، والاستدامة البيئية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.