توسيع الدائري الأول في المدينة المنورة

وأعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أول أمس، عن بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي، لمسار طريق الملك فيصل والمناطق المحيطة به، ودعت ملاك العقار الواقعة في النطاق المحدد، إلى سرعة مراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة، لإنهاء إجراءات التعويض تمهيدا لإزالة العقارات.
في المقابل تبقى على تطوير وتهيئة بعض الطرق، التي أعلنتها أمانة المدينة المنورة، أقل من أسبوعين، والتي تنتهي بمنتصف رجب، والتي تعني بتهيئة بعض الطرق وتوسعتها، من ناحية إزالة بعض العقارات الموجودة، واستحداث طريق قباء الموازي، الذي يربط الدائري الأول بالقرب من مبنى إمارة المنطقة، ويمتد حتى مسجد قباء، والذي يعد موازيا لجادة قباء.
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