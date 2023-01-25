1092 حالة نقل إسعافي بالرس

نفذ مستشفى الرس العام 1092 حالة نقل إسعافية لحالات مرضية عادية وحرجة بمختلف أنواعها خلال العام الماضي 2022. وأوضح تجمع القصيم الصحي أن مجموع الحالات المرضية التي تم نقلها إلى المستشفى خلال العام 2022م بلغ 247 حالة إنقاذ حياة طارئة، و824 حالة نقل إسعافي للمرضى داخل المنطقة، و14 حالة نقل خارج النطاق الجغرافي للمنطقة، مشيرًا إلى أن من بين الحالات المنقولة عبر الوحدة المختصة 220 حالة منزلية، وخمس حالات دعم ميداني (حادث متقدم)، إضافة إلى 29 حالة دعم مراكز صحية.



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