469 ألف عينة مخالفة للمواصفات وكفاءة الطاقة

نفـذ فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في منطقة مكة المكرمة، ضمن برنامج مؤشر المطابقة، خطة تمكن خلالها من سحب العينات مـن الأسواق المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السـعودية، إذ تم ضبط وحجز 469.688 عينــة مخالفــة للمواصفـات واللوائـح الفنيـة وكفـاءة الطاقـة مـن خلال 150 جولـة. جاء ذلك من خلال تقرير الهيئة لعام 1443، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة وغيرها، حيـث تـم سـحب 863 منتـجا ضمـن برنامج مؤشـر المطابقة. وشارك الفرع مع وزارة التجارة في سحب وضبط وحجز منتجات متنوعة، وتمت زيارة 1807 محلات ومستودعات، وسحب 961 عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، حيث كانت العينات المسحوبة ببرنامج مؤشر المطابقة 863 صنفا، أما العينات المسحوبة والمضبوطة بالتعاون مع وزارة التجارة 191 أجهزة كهربائية منزلية وألواح ألمنيوم، 4 أجهزة مكيف، منتجات بترولية عددها 29 منتجا، 14 منتج ألعاب أطفال، 48 منتج مواد صحية، كذلك تم سحب 4 منتجات منزلية، ومن ضمن المنتجات المسحوبة 63 منتج نسيج، و430 منتج إنارة، 172 منتج قطع غيار سيارات، و3 أجهزة منزلية، وضبط 1247 توصيلة كهربائية، كذلك ضبط إطارات مخالفة لكفاءة الإطارات بلغ عددها 2676، كما تمكنت من ضبط 1421 شريطا عاكسا لاصقا مخالفا، و59 مكيفا مخالفا، وضبط 464285 قطعة إنارة مخالفة لكفاءة الطاقة. العينات المسحوبة - 16 عازلا حراريا -11 إنارة - 8 سخانات - 5 أجهزة تكييف وثلاجات جولات رقابية 143 مصنع خرسانة جاهزة 31 مصنع عزل حراري 106 مصانع أدوات مطبخ 22 مصنع ألواح ألمونيوم 12 مصنع إنارة 8 مصانع سخانات 7 مصانع أجهزة منزلية



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